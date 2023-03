Le pagelle di Spalletti: ai quarti di Champions dalla porta principale. Tocca riaprire i libri di storia

"Probabilmente dopo questa annata sarà il migliore allenatore della storia del Napoli. Scudetto praticamente in ghiaccio, quarti di finale tutti da gustare. Sarà un finale di stagione pazzesco". Il commento di TMW descrive bene la serata del Napoli e soprattutto il giudizio su Luciano Spalletti, vero condottiero della squadra. Tutti giudizi tra il 7 e l'8.5 oggi sui quotidiani per l'allenatore del Napoli: "Entra nei quarti di Champions dalla porta principale con un'altra vittoria scintillante". "Tocca riaprire i libri di storia", il commento invece del CorSport in merito all'impresa della squadra azzurra che potrebbe non essere finita qui.

I voti

TMW: 7.5

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 8.5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 8