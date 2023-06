Le pagelle di Lukaku: fa lo stopper e si mangia l'1-1. Le finali sono maledette

vedi letture

Le finali europee e Romelu Lukaku non vanno proprio d'accordo. Big Rom è tra i protagonisti in negativo del ko dell'Inter in Champions League, nonostante il suo ingresso dalla panchina abbia dato una buona verve ai nerazzurri di Inzaghi. Una sfilza di cinque per il belga, che viene bocciato anche da TMW, con un 4,5 che non lascia appello. "La respinta su Dimarco è da stopper", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport ricorda l'altra topica nella finale di Europa League contro il Siviglia, quando l'ex Chelsea siglò il decisivo autogol per il 3-2 degli spagnoli. Troppo pesante, invece, il gol divorato secondo il Corriere dello Sport: ha tutta la porta davanti e mira il piede di Ederson.

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5