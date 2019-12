Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Insidefoto/Image Sport

LA JUVE VALUTA LE CESSIONI E PENSA AGLI ACQUISTI FUTURI. IL MILAN ASPETTA IBRA E VALUTA MANDZUKIC, L'INTER FRA DE PAUL, KULUSEVSKI E VIDAL

Giornata di mercato che come sempre vede protagoniste Inter e Juventus. I nerazzurri proseguono la propria caccia ai rinforzi chiesti da Antonio Conte ed i primi nomi restano quelli di Rodrigo De Paul (l'Udinese non vorrebbe cederlo a gennaio) e Dejan Kulusevski (il Parma non vorrebbe interrompere il prestito dall'Atalanta in anticipo). E così attenzione ancora ad Arturo Vidal, rimasto fuori con un ampio contorno di polemiche dal Clasico di ieri. Per la fascia sinistra, il Chelsea spara alto per Marcos Alonso chiedendo 35 milioni. In uscita ancora Gabigol, sempre più vicino al riscatto da parte del Flamengo.

I bianconeri valutano eventuali cessioni: fra queste non ci sarà Demiral, ieri alla terza consecutiva da titolare, Mentre Mario Mandzukic è diviso fra Milan e Borussia Dortmund. Il PSG punta De Sciglio, mentre qualche pensiero di cessione sta venendo attorno al nome di Wojciech Szczesny, portiere che porterebbe una succosa plusvalenza in cassa. Magari reinvestibile su Erling Haaland, per il quale la Juve metterebbe sul piatto un contratto da 3 milioni a stagione più bonus. Incrocio Champions-mercato: nel Lione piacciono i talenti Aouar e Gouiri.

Il Milan continua ad aspettare Ibrahimovic e pensa come detto a Mandzukic. Intanto per la difesa il nome più forte è quello di Jean-Clair Todibo per il quale il Barcellona chiede 20 milioni. In Turchia infine parlano di accordo fra il Fenerbahce e Ricardo Rodriguez.

La Lazio molto probabilmente non farà mercato a gennaio, mentre la Roma ha iniziato a lavorare per Castrovilli della Fiorentina, che potrebbe accettare in cambio Riccardi. Florenzi sembra un po' più vicino alla permanenza, mentre per il ruolo di vice Dzeko occhio a Petagna e Pinamonti.

Il Torino si muove per prolungare il contratto di Ansaldi e prova a trattenere Izzo nonostante una clausola per gennaio di 30 milioni, in uscita Bonifazi, Edera, Millico e Parigini, mentre Zaza dovrebbe restare.

L'Atalanta valuta il ritorno di Mattia Caldara, che però vorrebbe restare al Milan, il Bologna valuta Musa Barrow e intanto chiude col Chievo, in vista giugno, per l'arrivo di Emanuel Vignato.

La Sampdoria farà partire Emiliano Rigoni, per lui si prospetta un ritorno allo Zenit, mentre il Genoa prova ad anticipare a gennaio l'arrivo dell'attaccante Muamer Tankovic dall'Hammarby. L'alternativa? Uno dei nomi porta a Fernando Llorente.

Chiusura col Cagliari, che per bocca del presidente Giulini ha annunciato Gigi Riva come nuovo presidente onorario.

L'EVERTON CHIUDE PER ANCELOTTI, L'ARSENAL SI AVVICINA AD ARTETA. LIVERPOOL, ECCO MINAMINO. IL VALENCIA SOGNA IL RITORNO DI CANCELO DAL CITY

Giornata europea di mercato che ha puntato i riflettori, inevitabilmente, verso Liverpool. Sponda Everton, club che ha oramai raggiunto l'accordo con Carlo Ancelotti. L'ex Napoli firmerà un ricco quadriennale con tanto di corposo bonus da 3 milioni in caso di salvezza dei Toffees. I Reds invece sono impegnati nel Mondiale per Club, ma intanto hanno fatto svolgere le visite al giapponese Minamino.

Il Chelsea cerca un attaccante anche vista la probabile partenza di Giroud, occhi su Samuel Chukwueze del Villarreal, mentre il West Ham ha chiesto Luka Jovic al Real Madrid. L'Arsenal invece è concentrato sulla panchina: Mikel Arteta è sempre più vicino, anche se ancora mancano gli accordi fra club.

Il Monaco ha preso dal Partizan l'ex obiettivo della Lazio Strahinja Pavlovic, il Valencia culla un sogno forse proibito: riportare Joao Cancelo al Mestalla dopo soli sei mesi di Manchester City.