Dopo il girone d'andata, fra conferme, sorprese e delusioni, è già tempo di primi bilanci. Alcuni di questi riguardano i giocatori arrivati nelle 20 di Serie A la scorsa estate, con l'analisi che prende spunto dalle medie voto di TMW dopo 19 giornate. Requisiti necessari per entrare nelle classifiche degli acquisti estivi top e flop? Semplice: aver collezionato almeno 8 presenze, numero minimo per poter dare un giudizio. Che resta parziale e non definitivo, sia chiaro. Ma pur sempre indicativo per quanto riguarda l'impatto avuto dai volti nuovi sulle rispettive squadre.

LA TOP10 DEGLI ACQUISTI ESTIVI PER MEDIA VOTO

1° Stefano Sensi, Inter 6,67

2° Romelu Lukaku, Inter 6,61

3° Franck Ribery, Fiorentina 6,59

4° Andreas Cornelius, Parma 6,5

5° Dejan Kulusevski, Parma 6,47

6° Radja Nainggolan, Cagliari 6,47

7° Theo Hernandez, Milan 6,47

8° Sofyan Amrabat, Hellas Verona 6,38

9° Gaetano Castrovilli, Fiorentina 6,36

10° Miguel Veloso, Hellas Verona 6,36