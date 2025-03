I tre punti di Monza nel segno del mercato. Elmas e Casadei il nuovo tesoro del Torino

vedi letture

La vittoria di ieri del Torino, il 2-0 rifilato al Monza a casa loro, porta il segno indelebile del mercato di gennaio. I due gol decisivi per far maturare il successo del Brianteo, infatti, hanno la firma indelebile dei due colpi grossi fatti dai granata nella sessione di trasferimenti invernale che si è conclusa ufficialmente un mese esatto or sono.

Il primo gol di Elif Elmas, il secondo di Cesare Casadei. Due rinforzi per il centrocampo di Vanoli che generano invidia, se visti con gli occhi di altre squadre della Serie A che avrebbero avuto magari bisogno di rinforzi di questo tenore. E invece se li gode il popolo granata, con la speranza di vivere repliche in serie da qui al termine della stagione, per quanto questa sembri aver poco da dire per i granata.

In particolare ha colpito l'impatto immediato di Elmas. L'ex Napoli ha già segnato 2 gol in 3 partite di Serie A giocate con il Torino. Ancora giovane, ha 25 anni, ma dotato di quella esperienza internazionale in grado di far girare meglio anche i compagni di squadra, il profilo del macedone ha subito conquistato i suoi nuovi tifosi. Che sperano in una sua conferma: per acquistarlo a titolo definitivo dal Lipsia, il Torino dovrà versare ai tedeschi 17 milioni di euro. È stato prelevato invece a titolo definitivo Casadei, l'altro colpaccio di gennaio del Torino, che ha creduto tanto in lui e nelle sue potenzialità. Altrimenti non avrebbero speso 13 milioni di euro per averlo dal Chelsea, oltre a una serie di bonus e una corpulenta percentuale sulla futura rivendita in favore dei Blues. L'auspicio del popolo granata è che ieri al Monza abbiano assistito solamente al primo passo di un lungo percorso.