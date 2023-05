Tuttosport - Juventus, per la panchina piacciono anche Dionisi e Thiago Motta

Igor Tudor e Raffaele Palladino sono i primi nomi emersi per la panchina della Juventus qualora il club bianconero optasse, in estate, per la separazione con Massimiliano Allegri.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, nei pensieri della dirigenza della Vecchia Signora ci sarebbero anche Alessio Dionisi del Sassuolo, che il club neroverde vuole blindare a breve con un nuovo accordo biennale, e Thiago Motta vera rivelazione della panchina per la stagione in corso per quanto fatto a Bologna.