Ufficiale Dionisi torna ad allenare: è il nuovo tecnico del Watford, accordo fino al 2028

"Il Watford FC può confermare la nomina di Alessio Dionisi come nuovo capo allenatore del club". Con questo comunicato ufficiale il club di Championship - reduce da una stagione deludente al 16° posto - ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex Empoli e Sassuolo, con un contratto firmato fino all'estate del 2028. "Arriva con un bagaglio di esperienza in Serie A, una promozione nella massima serie alle spalle e vittorie di prestigio contro alcune delle squadre più grandi d'Europa".

Lo staff tecnico di Dionisi comprenderà Luca Vigiani, che ha già lavorato qui sotto la guida di Walter Mazzarri tra il 2016 e il 2017, nel ruolo di analista. Fabio Spighi si unisce al club in qualità di responsabile della performance fisica. Difensore centrale durante i suoi giorni da giocatore, Dionisi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2014, scalando le categorie minori fino a raggiungere i vertici del calcio in Italia.

"Dionisi è stato poi scelto dal Sassuolo, club ormai consolidato in Serie A, per sostituire Roberto De Zerbi: l'allenatore ha trascorso due stagioni e mezzo a confrontarsi con le big del Paese. Nel 2021/22 ha ottenuto in particolare una doppia vittoria in trasferta a San Siro, battendo il Milan per 3-1 nel celebre stadio prima di sconfiggere l'Inter per 2-0.

Nel suo curriculum vanta anche successi contro squadre del calibro di Juventus e Roma, oltre al raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia.

Tornato in Serie B con il Palermo nella stagione 2024/25, Dionisi ha guidato il club fino ai play-off, mentre più di recente ha vissuto una seconda esperienza sulla panchina dell'Empoli. Un caloroso benvenuto agli Hornets, Alessio!", la chiusura della nota del club inglese.