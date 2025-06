Ibrahimovic, Nelsson, Gigot e Gourna-Douath: i quattro prestiti con riscatto di Roma e Lazio

vedi letture

Ci sono quattro calciatori nella Capitale il cui destino sarà deciso nelle prossime 48 ore: due giocano nella Roma, altrettanti nella Lazio. E per tutti la sensazione è che il futuro prossimo, almeno quello più immediato, non li vedrà proseguire con gli stessi colori addosso.

Partendo dalla Lazio, ci sono il difensore Samuel Gigot e l'attaccante Arijon Ibrahimovic. Il primo era arrivato con un obbligo di riscatto per il quale però non si sono mai verificate le condizioni necessarie, il club biancoceleste è ancora in fase di valutazione ma l'impressione è che il destino riservi per il centrale un ritorno a Marsiglia da De Zerbi, pronto poi a fare di nuovo le valigie per ripartire. Più chiaro il futuro di Ibrahimovic: niente riscatto, il suo cartellino torna una questione del Bayern Monaco. Poche speranze di permanenza anche per i due giocatori che la Roma ha in prestito con opzione. Di sicuro non è nella Capitale il destino più immediato del difensore Victor Nelsson: troppi i 12 milioni di euro prefissati con il Galatasaray per una seconda linea. Discorso dai connotati simili, ma con una finestrella di speranze ancora aperta, per il centrocampista Lucas Gourna-Douath. Per averlo a titolo definitivo dal Salisburgo servono circa 20 milioni di euro, il piano della Roma prevederà la richiesta di uno sconto: se a vuoto, tentativo di nuovo prestito con inserimento di un'altra opzione per l'acquisto, a cifre riviste.

I giocatori della Lazio in prestito con diritto di riscatto (2)

Arijon Ibrahimovic (attaccante, dal Bayern Monaco)

Samuel Gigot (difensore, dal Marsiglia)

I giocatori della Roma in prestito con diritto di riscatto (2)

Lucas Gourna-Douath (centrocampista, dal Red Bull Salisburgo)

Victor Nelsson (difensore, dal Galatasaray)