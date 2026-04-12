Il Como la riapre su rigore, l'Inter protesta. Marelli: "È Nico Paz a colpire Bonny"

L’Inter protesta per il rigore che consente al Como di portarsi sul 3-4 e accendere il finale di gara al Sinigaglia. Colombo ha ritenuto falloso il contatto di Bonny su Nico Paz, poi il VAR lo ha richiamato perché l’arbitro aveva inizialmente ritenuto fosse avvenuto fuori area. Non c’è stato controllo al monitor: la sala VAR di Lissone ha infatti ritenuto di correggere soltanto il punto geografico del contatto, e non anche di intervenire sulla decisione di campo.

Un errore, per Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn: “Il contatto è effettivamente dentro l’area di rigore, ma il punto è che Bonny non va con le gambe o con i piedi su Nico Paz. Ma è Nico Paz che colpisce Bonny: a mio avviso la decisione migliore sarebbe stata quella di richiamare Massa all’on field review perché il fallo era in area di rigore, ma nell’occasione rivedere anche il fallo”.

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