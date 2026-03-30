Il ct di San Marino: "Bosnia squadra lenta che gioca a ritmi bassi. L'Italia può batterla"

Roberto Cevoli presenta la Bosnia. Il commissario tecnico di San Marino ha sfidato la Nazionale di Barbarez lo scorso giugno e, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha raccontato: "Noi li abbiamo sfidati a giugno e siamo riusciti a metterli in difficoltà. A 25’ dalla fine eravamo ancora 0-0, poi è entrato Dzeko che ha segnato la rete decisiva. Ma all’ultimo minuto siamo partiti in contropiede sfiorando il pareggio. Il pubblico ha esultato per il nostro errore, tutti hanno avuto paura.

In casa, contro San Marino, pensavano di vincere facilmente. Invece hanno rischiato. La Bosnia è una squadra lenta, compassata. Gioca a ritmi bassi. A Zenica ho provato a indirizzare la sfida sull’intensità, pressavamo alti".

Parlando dell'Italia ha invece analizzato: "La squadra di Gattuso ha qualità nettamente superiori rispetto agli avversari. Gli azzurri hanno le carte in regola per vincere e tornare al Mondiale dopo 12 anni".