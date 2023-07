Il mercato dell’Inter: Brozovic e Onana verso l’addio. Priorità Lukaku, sfuma Azpilicueta

Qualunque riga scritta sul futuro di Marcelo Brozovic rischia di invecchiare nel giro di pochi minuti. È la storia di una trattativa che l’Inter sta portando avanti non senza fatica. Le negoziazioni con l’Al Nassr sono ripartite dopo il brusco stop arrivato nella giornata di ieri: la fumata bianca, considerato l’accordo fra il centrocampista croato e il club saudita, pare dietro l’angolo, ma fino all’ultimo in viale della Liberazione si predica prudenza. Dai 25 milioni di euro come richiesta iniziale, comunque, l’Inter è già scesa a 17-18: sono cifre che possono portare al sì.

Anche Onana verso l’addio. In parallelo, sono ufficialmente partite le contrattazioni con il Manchester United per il portiere camerunese, che porterebbe una ricca plusvalenza. L’Inter chiede 50 milioni più bonus per sfiorare i 60, gli inglesi partono da 45: la distanza non sembra abissale e l’ex Ajax, che all’Old Trafford ritroverebbe Ten Hag, pare propenso ad accettare il trasferimento. A quel punto, casting per la porta: il primo nome è quello di Anatolyi Trubin, ma in lizza anche Musso, Navas, Sommer e Lloris. Non è scontato il rinnovo di Handanovic: per il ruolo di vice calda la pista Audero. Molto, se non tutto, dipenderà dalla prima scelta.

Priorità Lukaku. Che arrivino da Brozovic, da Onana, da Gosens (sempre vivo il canale con l’Union Berlino) o da tutti insieme, i primi soldi nelle casse dell’Inter saranno a questo punto indirizzati verso Londra. Romelu Lukaku, che Inzaghi vuole confermare a tutti i costi, punta i piedi e rifiuta di tutto, ma non può aspettare all’infinito. L’Inter proporrà al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 30 milioni. In seconda battuta, focus sul centrocampo: la Roma sta guadagnando posizioni nella corsa a Davide Frattesi, che però preferirebbe il nerazzurro. In difesa sfuma Azpilicueta e sulla destra Bellanova: lo spagnolo aveva un accordo con l’Inter ma preferisce l’Atletico Madrid. Riparte la caccia, mentre al posto dell’ex Cagliari attenzione a Buchanan e Singo su tutti.