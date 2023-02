Il Milan è guarito? Atteso il responso del dott. Galliani. Formazione: novità interessanti

1-0 al Torino con gol di Olivier Giroud venerdì scorso in campionato, 1-0 al Tottenham con gol di Brahim Diaz martedì nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: il Milan è guarito? La risposta la darà oggi, a partire dalle 18:00, il Monza costruito dal dottor Galliani e dal presidente Berlusconi, storici artefici del grande Milan, e plasmato perfettamente da mister Raffaele Palladino.

La terapia

"Veniamo da due buonissime partite e dobbiamo cercare di vincere: sarà la prossima partita a dire come sta la squadra, contro una squadra che sta molto bene e che gioca molto bene". Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sono abbastanza chiare: il Milan deve dare continuità alle ultime due vittorie, arrivate con due prestazioni in crescendo, perché da un periodo negativo si esce con un cammino graduale, ritrovando compattezza, solidità e sorrisi nel tempo, e non in due sole partite. "Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche che agli elogi eccessivi. È il campionato che di dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l'anno prossimo. Ho visto le cose che volevo vedere. Ora Monza, Atalanta, Fiorentina. Poi Londra". Una terapia alla volta.

La probabile formazione

Intanto, il tecnico rossonero darà continuità di modulo cambiando qualche pedina di formazione: avanti col 3-4-2-1, senza gli infortunati Bennacer, Maignan e Calabria. Davanti a Tatarusanu agiranno Kalulu, Thiaw e il recuperato Tomori, poi Tonali assieme a Krunic con Theo Hernandez a sinistra e uno tra Saelemaekers e Messias a destra; davanti sicuro del posto Leao: assieme a lui uno tra De Ketelaere e Diaz e uno tra Origi e Giroud.