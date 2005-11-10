Arrivato anche il comunicato, Vanoli torna allenatore della Fiorentina dopo 3 mesi
Adesso è anche ufficiale, Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina dopo tre mesi dal momento del suo addio, per prendere il posto lasciato libero in panchina dall'ormai ex allenatore Fabio Grosso dopo l'esonero avvenuto e comunicato al pubblico ieri sera.
La nota ufficiale dei viola
Si legge, nel comunicato ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".
I numeri della prima avventura
La prima avventura di Vanoli da allenatore della Fiorentina è stata da novembre 2025 fino allo scorso giugno, quando a fine stagione se ne andò a seguito del mancato rinnovo del contratto, in scadenza a fine mese. Aveva raccolto la squadra in fondo alla classifica, portandola poi a salvarsi, uscendo subito dalla Coppa Italia e ai quarti di finale di Conference League con il Crystal Palace. In 38 partite ufficiali, per lui, sono arrivate 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte.