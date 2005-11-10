TMW
Juventus preoccupata per Locatelli: il capitano si è fatto male al ginocchio destro
TUTTOmercatoWEB
Arrivano aggiornamenti dalla Continassa, il giorno dopo il pareggio per 1-1 della Juventus contro il Milan, nel match di ieri sera delle ore 20:45.
E i fari sono puntati tutti su Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro, e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione da parte dello staff medico.
Ancora a parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo e sono il laterale Andrea Cambiaso e i centrocampisti Pape Matar Sarr e Weston McKennie.
Fonte Camillo Demichelis
Altre notizie Serie A
Oggi
17:32 Serie A
Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: debuttano dal 1' i nuovi acquisti Ilic e Monteiro
17:05 Serie A
Kessié: "Ho parlato con molte squadre, fino all'Atalanta. Finire la carriera qui, perché no?"
16:58 Serie A
Juventus, Yildiz si è operato: la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento
16:42 Serie A
Florenzi: "Mi aspetto tanto da questa Roma. Ma guai a pronunciare quella parola vietata..."