TMW Juventus preoccupata per Locatelli: il capitano si è fatto male al ginocchio destro

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa, il giorno dopo il pareggio per 1-1 della Juventus contro il Milan, nel match di ieri sera delle ore 20:45.

E i fari sono puntati tutti su Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro, e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione da parte dello staff medico.

Ancora a parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo e sono il laterale Andrea Cambiaso e i centrocampisti Pape Matar Sarr e Weston McKennie.