Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus preoccupata per Locatelli: il capitano si è fatto male al ginocchio destro

Juventus preoccupata per Locatelli: il capitano si è fatto male al ginocchio destro TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 15:50Serie A

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa, il giorno dopo il pareggio per 1-1 della Juventus contro il Milan, nel match di ieri sera delle ore 20:45.

E i fari sono puntati tutti su Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro, e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione da parte dello staff medico.

Ancora a parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo e sono il laterale Andrea Cambiaso e i centrocampisti Pape Matar Sarr e Weston McKennie.

Fonte Camillo Demichelis

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, Locatelli: "Meritavamo di vincere. Oggi abbiamo reagito bene"
Immagine news 2
Juventus, Locatelli: "Importante la reazione, dobbiamo fare meglio dello scorso anno"
Immagine news 3
Juventus, Locatelli: "Squadra rinforzata dal mercato, vogliamo vincere ogni partita"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:37 Serie ATMW Radio
TMW RadioFiorentina, Lorenzo Amoruso: "Grosso non può avere tutte le colpe"
Immagine news 2
17:32 Serie A
Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: debuttano dal 1' i nuovi acquisti Ilic e Monteiro
Immagine news 3
17:28 Serie A
Parma, Lontani: "Si è arrivato il mio più grande sogno: giocare e segnare in Serie A"
Immagine news 4
17:05 Serie A
Kessié: "Ho parlato con molte squadre, fino all'Atalanta. Finire la carriera qui, perché no?"
Immagine news 5
16:58 Serie A
Juventus, Yildiz si è operato: la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento
Immagine news 6
16:52 Serie A
Inter, Chivu scherza durante il torello dei suoi: "Non è mano. Come Lobotka..."
Immagine news 7
16:42 Serie A
Florenzi: "Mi aspetto tanto da questa Roma. Ma guai a pronunciare quella parola vietata..."
Immagine news 8
16:35 Serie A
Agente Thiago Motta smentisce contatti con la Fiorentina: "Né proposte né richieste"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Fiorentina choc: via Grosso. Le responsabilità di Paratici. E’ ufficiale: Juve e Milan non sono da scudetto e il Var è spento. Un pari senza emozioni non regge il confronto con Inter, Napoli, Roma e Como. Cisse da nazionale
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 3ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus preoccupata per Locatelli: il capitano si è fatto male al ginocchio destro
Immagine top news n.2 Federico Gatti è il 9 che serviva alla Juve? L'ex presidente: "Non nasce certo difensore"
Immagine top news n.3 Vanoli-bis alla Fiorentina, l'allenatore è arrivato al Viola Park. Ora firmerà il contratto
Immagine top news n.4 "Con questo mercato si può costruire un sogno". Pochi giorni fa Vanoli esaltava così la Fiorentina
Immagine top news n.5 Nel post di Juve-Milan Amorim ha dato una lezione al calcio italiano. E Spalletti apprezza
Immagine top news n.6 La Fiorentina ha scelto Vanoli: tutto pronto per il suo ritorno al Viola Park. I dettagli
Immagine top news n.7 Fiorentina, Grosso esonerato dopo un colloquio con i dirigenti: ecco com'è andata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Lazio ha costruito un undici da alta classifica. Ma c'è un problema di 'profondità'
Immagine news podcast n.2 Vi sveliamo la nuova filosofia di mercato del Milan: perché solo top e giovani
Immagine news podcast n.3 Monza rischiatutto con Juric: ma il mercato ha regalato nomi che possono esplodere
Immagine news podcast n.4 Così Gian Piero Gasperini è diventato il nuovo Re di Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fiorentina, Lorenzo Amoruso: "Grosso non può avere tutte le colpe"
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Il Napoli con l'Inter ci ha provato. Scudetto un miraggio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Repice: "Problemi davanti, manca un uomo tra le linee"
Serie A
Immagine box news Serie A Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: debuttano dal 1' i nuovi acquisti Ilic e Monteiro
Immagine box news Serie A Parma, Lontani: "Si è arrivato il mio più grande sogno: giocare e segnare in Serie A"
Immagine box news Serie A Kessié: "Ho parlato con molte squadre, fino all'Atalanta. Finire la carriera qui, perché no?"
Immagine box news Serie A Juventus, Yildiz si è operato: la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento
Immagine box news Serie A Inter, Chivu scherza durante il torello dei suoi: "Non è mano. Come Lobotka..."
Immagine box news Serie A Florenzi: "Mi aspetto tanto da questa Roma. Ma guai a pronunciare quella parola vietata..."
Serie B
Immagine box news Serie B Il cronoprogramma di Belotti a Modena: oggi in città, domani le visite e poi l’annuncio
Immagine box news Serie B Pisa, Bozhinov rassicura tutti: "Sto bene, ma in quel momento ho capito come tutto sia fragile"
Immagine box news Serie B L'Avellino si prepara alla sfida contro il Palermo: ma preoccupa l'infermeria. In tre da valutare
Immagine box news Serie B Palermo, Peda non è tra i convocati. Lo ha fermato un trauma distorsivo alla caviglia
Immagine box news Serie B Stasera la presentazione del Catanzaro. Noto: "Si rinnova il patto d’amore con la città"
Immagine box news Serie B Catanzaro, sono da monitorare le condizioni di Antonini e Verrengia. Ma può tornare Pafundi
Serie C
Immagine box news Serie C Colpo olandese per l'attacco del Perugia: Van Amersfoort ha firmato per un anno
Immagine box news Serie C Un portiere spagnolo per il Campobasso: tesserato il 2006 Antonio Martinez
Immagine box news Serie C Lecco, Valente: "Contento che il mercato sia chiuso: ora sappiamo con chi possiamo lavorare"
Immagine box news Serie C Sibilli: "Avevo dato proprietà al Bari, ma non c'è stato l'accordo. Ognuno fa le sue scelte"
Immagine box news Serie C Tegola in difesa per il Gubbio: Ferrini dovrà essere operato alla mandibola
Immagine box news Serie C Una vittoria che libera e dà coraggio: arrivano i primi tre punti in C per l'Ostiamare
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Milan, quattro degli ultimi cinque precedenti sono finiti 0-0: sarà ancora sfida senza gol?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Napoli
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tegola Capeta per la Juventus: c'è la lesione del crociato anteriore. Sarà operata
Immagine box news Calcio femminile Women's Cup, il commento di Cappelletti: "Competizione giovane che però piace molto"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women's Cup, il sorteggio: Sassuolo-Roma e Juventus-Inter le due semifinali
Immagine box news Calcio femminile La Nazionale U20 fa l'impresa contro gli USA. Matteucci: "Orgoglioso di quanto fatto"
Immagine box news Calcio femminile Women's Cup, oggi il sorteggio per le semifinali: chi si aggiudicherà il primo trofeo?
Immagine box news Calcio femminile Impresa Italia nel Mondiale Under 20 Femminile: le Azzurrine battono 2-1 gli Stati Uniti
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Maurizio Montesi, la storia del calciatore militante
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 "Il ragazzo che gioca guardando le stelle": la storia di calcio di Giancarlo Antognoni
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Arrivederci mercato, ora spazio al campo: ci sono grandi opportunità all’orizzonte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 7 settembre 1996, con la Lazio esordisce un prossimo Pallone d'Oro. È Pavel Nedved
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, top & flop 3ª giornata
Newsticker
05:28 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi
27/08 Fifa-Uefa, la battaglia del pallone finisce in tribunale