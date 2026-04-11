Il Milan non brilla neanche col tridente, 0-2 Udinese al 45' e potevano essere tre. San Siro fischia

A fine primo tempo il Milan è sotto contro l'Udinese: 0-2 il risultato parziale del Meazza all'intervallo.

C’è un bel sole su San Siro, sugli spalti tra gli altri anche l’AD di Lega Serie A Simonelli, in campo un Diavolo che ha un volto diverso perché Allegri vara un nuovo tridente d’attacco ‘leggero’, con Leao centrale a fare da punta mobile e Saelemaekers con Pulisic ai suoi lati.

La partita inizia con un tentativo inoffensivo di Zaniolo dalla lunga distanza dopo 3’: l’ex Roma e Inter saprà trovare più avanti il modo di rendersi pericoloso. Per tutto il primo quarto il Milan mantiene il predominio sul baricentro e sul pallone, con però la difesa dell’Udinese capace di chiudersi a riccio nei tempi giusti per limitare le offensive degli avanti rossoneri. Dei quali il più ispirato è Pulisic.

Appena prima della mezz’ora, gira la partita. E non in favore del Milan: Zaniolo si fa tutto il campo palla al piede di prepotenza e libera Atta al cross da destra, sul traversone forte del francese mette lo zampino Bartesaghi, che beffa Maignan disegnando una traiettoria arcuata e illeggibile. Il Diavolo prova a reagire e costruisce qualche timido tentativo, con Leao poco ispirato nel ruolo di centravanti in tutto il primo tempo. Sono però i friulani a rendersi ancora più pericolosi, con Davis che al 35' va via di forza ma è fermato da Maignan e dal legno.

Al 37’, l’Udinese raddoppia. Ci mette ancora del suo Zaniolo, che disegna un cross al bacio da destra sul palo lontano, per lo stacco di Ekkelenkamp che ruba il tempo a De Winter e manda il Milan in pieno dentro forse al momento più difficile della sua intera stagione. Dato che per poco, in pieno recupero, i friulani non segnano anche il tris, con Kristensen ribattuto a due passi da Maignan. A fine primo tempo forti fischi dagli spalti di San Siro.

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