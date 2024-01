Il Milan si è allenato in vista dell'Atalanta: presente alla seduta anche Ibrahimovic

Il Milan si è allenato oggi per preparare al meglio il match contro l'Atalanta, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, a Milanello era presente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha assistito al lavoro dei rossoneri insieme al direttore tecnico del club Geoffrey Monacada. Il momento più difficile sembra essere passato per il Diavolo e Stefano Pioli finalmente respira.

Si è allenato in gruppo anche Filippo Terracciano, secondo acquisto dopo Matteo Gabbia del Milan. Il giovane terzino ex Hellas Verona dovrebbe essere tra i calciatori convocati per la partita di domani sera contro l'Atalanta, in programma a San Siro.