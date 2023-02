Il Napoli supera 2-0 il Sassuolo, De Laurentiis festeggia sui social: "La capolista se ne va!"

Ancora un successo per il Napoli. La formazione di Luciano Spalletti ha battuto 2-0 il Sassuolo volando a +18 sull'Inter seconda in classifica. Non trattiene la sua gioia il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero partenopeo ha pubblicato su Twitter un messaggio: "La capolista se ne va!!! Braviiiii".