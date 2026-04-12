Il Napoli trova il pareggio a Parma: assist di Hojlund, destro vincente di McTominay
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Il Napoli trova il gol del pareggio a Parma dopo un quarto d'ora di secondo tempo. Tutto a un tocco: Lobotka va in verticale da Hojlund, sponda intelligente dell'ex Manchester United per l'altro ex Manchester United, Scott McTominay, che con un destro di prima intenzione dai quindici metri realizza l'1-1.
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