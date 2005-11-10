Il Napoli vuole blindare McTominay e Vergara: tutti i dettagli sui due possibili rinnovi

Napoli, si lavora ai rinnovi di contratto di Scott McTominay e Antonio Vergara: il club punta a blindare due giocatori chiave.

Non solo le cessioni, il Napoli è alle prese anche con i rinnovi di contratti e i primi due che vuole blindare sono Scott McTominay e Antonio Vergara. Al di là di Amir Rrahmani, per il quale restano da sistemare solo alcune questioni, i due centrocampisti offensivi dei partenopei sono nei pensieri di Manna, che vuole costruire una rosa competitiva da consegnare ad Allegri.

La situazione dei contratti

Per lo scozzese la trattativa va avanti ormai da tempo e l'obiettivo è arrivare a un prolungamento fino al 2030, 2 anni più tardi dell'attuale scadenza. La società sta ragionando con l'entourage del calciatore per inserire anche un'opzione per estenderlo di un'ulteriore stagione. L'italiano invece è già stato gratificato qualche mese fa con l'adeguamento dello stipendio e della durata dell'accordo, ma l'idea è andare oltre il 2030. A riportarlo è il Corriere dello Sport.