TMW Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como

Senza dubbio alcuno, Cesc Fabregas è uno degli allenatori più ambiti di tutta Europa. Il suo modo di interpretare calcio e di programmarlo spalla a spalla con proprietà e dirigenza del Como ha conquistato di fatto gran parte delle società di altissimo livello di Champions League. La scorsa stagione è stata l'Inter a corteggiarlo voracemente, a provare a portarlo a casa. Poi la storia ha detto che, fallito l'approccio e l'approdo, in nerazzurro è arrivato Christian Chivu. Però Fabregas resta nel mirino di molti, per questa estate altrettanto ma... C'è un 'patto' che lo spagnolo vuole onorare.

Almeno un'altra stagione col Como. Almeno una, perché il progetto è pluriennale, Mirwan Suwarso e il club sanno bene che le tentazioni per Fabregas sono fortissime ma altrettanto che il rapporto è forte, sano, sincero, onesto. L'allenatore è esattamente al centro del progetto e questo, avendo vissuto grandissime società in Europa, anche Cesc lo sa bene. Dove potrebbe trovare una situazione simile?

Non è certo ancora Pep Guardiola e non ha fatto ancora il percorso di Mikel Arteta. Servirà tempo, la strada pare segnata, il domani in una grandissima d'Europa altrettanto. Però la sensazione che tutti i protagonisti in causa respirano è chiara. Almeno un'altra stagione al Como, la prima in Europa. E poi si vedrà, senza escludere nulla...