Ilicic: "Avevo tanta voglia di tornare in Nazionale. Giocherò finché starò in piedi"

Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a margine della partita contro il Kosovo dove è tornato in gol con la maglia della Slovenia: "Avevo tanta voglia di tornare ma a settembre non potevo ancora dare una mano ai compagni. Non vedevo l'ora che arrivasse il momento di tornare a giocare in Nazionale e stare insieme a tutti i compagni. La Slovenia è la mia seconda famiglia. Voglio far parte di questa squadra il più a lungo possibile. Questa squadra aveva bisogno di me e io volevo aiutarla. L'unico modo per uscire da questo momento buio era amare il calcio, la famiglia e tutto ciò che mi circonda. Giocherò finché starò in piedi. Ho un grande desiderio per il 2021: vorrei che tutto finisse il prima possibile. Ovviamente sto parlando del Covid, mi dispiace per tutti coloro che stanno perdendo qualcosa e per questo vorrei che finisse tutto al più presto".