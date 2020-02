Immobile entra nella top 50 all time della A. Superati Ibra e Trezeguet

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio vola in campionato, mentre Ciro Immobile continua ad aggiornare i suoi incredibili numeri. Con la doppietta alla SPAL, infatti, l'attaccante è entrato nella top 50 all time della serie A, a quota 124, staccando Higuain (122), scavalcando tutti insieme Ibrahimovic, Vialli, Trezeguet, Baldini e Burini (123) e diventando il secondo miglior marcatore in attività dietro Quagliarella (158).

I prossimi obiettivi? Solo grandi campioni: Shevchenko 127, Bettega 128, Rivera 129, Graziani e Pascutti 130. Da quando ha iniziato a segnare in A, nel 2012 col Genoa, Ciro ha fatto meglio di tutti. E nella classifica laziale ha consolidato il quarto posto, con 114 reti fra campionato e coppe, salendo a -8 dal mito Chinaglia.