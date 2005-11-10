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Ufficiale

Importante conferma in casa Inter: il settore giovanile sarà ancora diretto da Tarantino

Importante conferma in casa Inter: il settore giovanile sarà ancora diretto da Tarantino TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 16:10Serie A

Ufficiale una conferma importante in casa Inter, dove il dirigente Massimo Tarantino continuerà a svolgere il ruolo di Responsabile del settore giovanile.

A dare la notizia è stata la stessa Inter con una breve nota pubblicata sui propri canali ufficiali di comunicazione: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Massimo Tarantino: il Direttore responsabile del Settore Giovanile resterà nerazzurro fino al 2028. Il Club rivolge a Massimo Tarantino i propri auguri per il proseguimento di questo percorso in nerazzurro, costruito su risultati sportivi importanti e sulla crescita individuale e umana dei giovani calciatori del vivaio interista".

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