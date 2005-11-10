Inler ricorda Villarreal-Napoli: "Segnai e passammo il turno, un risultato clamoroso"

Il presente si chiama Udinese e porta alla sfida contro il Torino, ma per Gokhan Inler è impossibile non concedersi un viaggio nel passato alla vigilia di Villarreal-Napoli. Quindici anni fa lo svizzero fu protagonista proprio all'Estadio de la Ceramica: "Appartiene al mio vissuto, rappresenta un momento particolarmente felice di quell'epoca in cui ero giovane. Vincemmo 2-0 in Spagna e passammo il turno, ritrovandoci agli ottavi. Un risultato clamoroso, considerata la compagnia", le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Il Napoli riuscì infatti a qualificarsi in un girone con Bayern Monaco, Manchester City e Villarreal, chiudendo a quota 11 punti e precedendo la squadra allora allenata da Roberto Mancini.

Inler e il gol al Villarreal: "Pensavo che Mazzarri stesse per cambiarmi"

Inler sbloccò quella partita con una conclusione potente, prima del raddoppio di Hamsik: "Non riuscivamo a venirne a capo. Svelo una curiosità: sullo 0-0, avvertivo l'ansia nostra e quella di Mazzarri, a un certo punto ho pensato che stesse per cambiarmi. E proprio in quell'istante, feci lo 0-1". Agli ottavi sarebbe poi arrivata l'eliminazione contro il Chelsea, futuro campione d'Europa, nonostante il 3-1 dell'andata al San Paolo. Inler segnò anche a Stamford Bridge: "Un pallone che controllo di petto, quasi sospeso, poi trovo l'angolo". Un'avventura rimasta nel cuore dello svizzero, che della Champions sottolinea ancora oggi il fascino: "C'è una qualità elevatissima, anche un'atmosfera stimolante".

Inler: "La nuova Champions dà più possibilità di recuperare"

Rispetto alla competizione vissuta con il Napoli, Inler individua soprattutto una differenza nella formula: "La formula attuale dà più speranze, puoi recuperare: a quel tempo, se perdevi le prime due potevi sentirti fuori". Prima di concedersi completamente ai ricordi, però, il dirigente dell'Udinese tiene a ribadire quale sia la priorità del momento: "Adesso è l'Udinese, chiamata ad affrontare una gara delicata come quella di Torino. Però accetto la distrazione e mi lascio andare ripensando a quella serata". Domani Villarreal-Napoli riporterà inevitabilmente alla memoria una delle notti europee più significative della sua carriera.