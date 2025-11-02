Inter, Akanji: "Miglioriamo costantemente, oggi partita difficile"
TUTTO mercato WEB
Al termine del match tra Verona e Inter, il difensore dei nerazzurri Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Dazn.
Il cambio di posizione - "Non so perché Chivu ci abbia invertiti, probabilmente per il cartellino giallo di Bisseck, da quella parte c'erano giocatori più veloci e io potevo prendere qualche rischio in più".
Il match e il rendimento dell'Inter - "Ci sono miglioramenti costanti, oggi era una partita difficile e prendiamo gli spunti positivi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile