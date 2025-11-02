Inter, Akanji: "Miglioriamo costantemente, oggi partita difficile"

Al termine del match tra Verona e Inter, il difensore dei nerazzurri Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Dazn.

Il cambio di posizione - "Non so perché Chivu ci abbia invertiti, probabilmente per il cartellino giallo di Bisseck, da quella parte c'erano giocatori più veloci e io potevo prendere qualche rischio in più".

Il match e il rendimento dell'Inter - "Ci sono miglioramenti costanti, oggi era una partita difficile e prendiamo gli spunti positivi".