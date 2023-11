Inter, Bastoni out almeno tre settimane. Tra domani e martedì nuovi esami

L'Inter perde Alessandro Bastoni, almeno fino a dicembre. Lo scrive Tuttosport, che spiega come il difensore nerazzurro, alle prese con un problema al polpaccio, dovrà saltare la partita contro la Juventus di questo week-end e sarà costretto allo stop anche per le partite contro il Benfica in Champions League e il Napoli in campionato.

Bastoni, che ha saltato anche gli impegni con la Nazionale, verrà sottoposto a nuovi esami strumentali tra domani e martedì, in cui si accerterà il grado della lesione al polpaccio.