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Il Vicenza saluta Romio: passa in prestito secco all'Arzignano Valchiampo
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Solo una settimana fa ha rinnovato il suo accordo con il club, su base biennale con opzione, ma adesso, per Jacopo Romio si aprono le porte della Serie C: il Vicenza, infatti, ha annunciato il prestito secco dell'attaccante all'Arzignano Valchiampo.
Di seguito la nota dei biancorossi:
"La società L.R. Vicenza annuncia di aver definito con l’Arzignano Valchiampo la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Jacopo Romio, classe 2006, fino al termine della corrente stagione sportiva.
A Jacopo i migliori auguri per questa sua nuova esperienza".
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