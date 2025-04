Inter-Bayern, occhio al giallo: dieci giocatori diffidati. 4.300 tifosi tedeschi a San Siro

Vincere sì, ma magari evitando l’ammonizione. È una preoccupazione che i giocatori di Simone Inzaghi, ma anche quelli di Vincent Kompany, dovranno tenere a mente nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma questa sera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Nella rosa dell’Inter, i diffidati sono sei, ma c’è da espungere dalla lista l’olandese Denzel Dumfries, ai box per infortunio. Ne restano cinque, e sono nomi piuttosto rilevanti, considerando che saranno tutti titolari. Cinque diffidati anche nelle fila del Bayern, con Gnabry e Coman che dovrebbero partire dalla panchina. Ricordiamo che, in base all’articolo 63.04 del regolamento UEFA Champions League “tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale”. Di conseguenza, rischierebbe la finale solo chi verrebbe espulso nel corso di una semifinale.

I diffidati dell’Inter: Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dumfries*, Lautaro Martinez.

I diffidati del Bayern Monaco: Goretzka, Sané, Laimer, Gnabry, Coman.

*Non disponibile per infortunio

L’attesa per la gara di questa sera cresce in città, invasa (pacificamente) dai tedeschi. A San Siro sono previsti circa 4.300 sostenitori bavaresi, numeri analoghi a quelli fatti registrare dai tifosi interisti all’andata. A sostenere la squadra ci sarà anche l’infortunato Manuel Neuer, che ha seguito la squadra in trasferta.