Inter-Benfica, le formazioni ufficiali: Brozovic e Dzeko dall'inizio, Lukaku parte dalla panchina

Si riparte dal 2-0 del Da Luz. L'Inter, forte dell'impresa lusitana, punta a raggiungere il Milan in semifinale di Champions League. Il Benfica scende in campo con l'obiettivo rimonta. Fischio d'inizio a San Siro alle 21, arbitro lo spagnolo Del Cerro Grande. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Simone Inzaghi risolve in favore di Brozovic e Dzeko i principali dubbi di formazione, lasciando in panchina Calhanoglu e Lukaku. Torna titolare Lautaro in attacco.

Roger Schmidt opera un solo cambio rispetto alla sconfitta contro il Chaves di campionato: torna Florentino, Aursnes avanza sulla trequarti al posto di Neres. Al Da Luz mancava Otamendi per squalifica, oggi l'argentino è in campo dall'inizio.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1) Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; João Mário, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.