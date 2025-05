La Juve sfida la Lazio: Tudor sceglie Alberto Costa al posto di Cambiaso

vedi letture

La Juventus può sorridere visto che per la gara contro la Lazio ritroverà Dusan Vlahovic e Federico Gatti. A comunicarlo è stato lo stesso Igor Tudor in conferenza stampa: “Dusan sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi. Invece gli altri non ci saranno, a parte Gatti che ha fatto una piccola parte con noi e verrà in panchina". Il tecnico croato, però, si è detto soddisfatto di come ha lavorato la sua sta in settimana: “Ho visto consapevolezza e fiducia, poi tanta voglia di fare bene. Sappiamo l'importanza della partita e ci siamo preparati al meglio". Dunque, la Juventus sta recependo sempre di più i dettami di Tudor e la squadra ha maggiore fiducia nei propri mezzi. Adesso, però, bisognerà dimostrarlo sul campo e soprattutto I bianconeri dovranno dare il massimo, come ha rivelato lo stesso tecnico croato: “Ci sono stati tanti pezzi fatti bene. Ho visto ottimi primi tempi come a Roma, dove abbiamo creato e giocato molto bene. Dal primo giorno dico sempre non bisogna limitarsi quando si chiede di costruire una squadra, bisogna lavorare su tutto. Ci sono problematiche che magari non ti aiutano, però non bisogna arrendersi e tirare il massimo".

Tudor crede nella qualificazione alla Champions.

Quella contro la Lazio è una sfida molto importante per la Juventus e Igor Tudor si è detto fiducioso di centrare l’obiettivo quarto posto: “Si sono convinto, ma sono convinti tutti. Tutte le squadre pensano di essere forti. Poi c'è il campo. A volte le parole sono fumo. Bisogna prepararsi bene, sta lì che si crea la convinzione". Per il tecnico croato quella di oggi sarà una sfida emozionante visto che ritroverà la sua ex squadra. Tudor ha spiegato di avere ottimi ricordi dell’esperienza in biancoceleste: “Non ho mai parlato dopo la mia avventura alla Lazio. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande lavoro e siamo andati in Europa League. Poi ho preso una decisione in serenità e voglio bene a tutti. Domani (oggi ndr) sarà una partita diversa rispetto a Bologna, ma hanno altre qualità. La Lazio è una squadra esperta con giocatori forti. Dobbiamo stare attenti in tutto. Noi però dobbiamo concentrarci su noi stessi". Il tecnico croato, inoltre, non ha voluto dare troppe indicazioni di formazione e in particolare non ha rivelato chi sarà il sostituto di Cambiaso: “Su Cambiaso sai già la risposta. È una finale da 6/7 partite per voi. È una partita importante, ma se perde le ultime due...tutti giocano per qualcosa e vogliono vincere, sono 3 partite uguali. Questa è la più importante perchè la prima". Infine, Tudor non ha voluto parlare del futuro della Juventus e non si è sbilanciato su cosa servirà ai bianconeri per ritornare grandi: “È una domanda sul futuro e non voglio rispondere. Noi dobbiamo concentrarci sul presente e non pensare al futuro. Poi vedremo".

Tudor riparte dal 3-5-2. Gatti e Vlahovic in panchina.

La Juventus, dal tardo pomeriggio di ieri, è a Roma dove oggi sfiderà la Lazio. Tudor avrà nuovamente a disposizione Gatti e Vlahovic che però partiranno dalla panchina. Mentre saranno out Bremer, Milik, Cabal, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso e Yildiz. Quest’ultimo sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica e tornerà a disposizione contro l’Udinese. Contro la Lazio, Tudor si affiderà al 3-5-2: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Veiga e Savona. A centrocampo sulla destra agirà Alberto Costa, in mezzo ci saranno McKennie, Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà Weah. In attacco giocheranno Nico Gonzalez e Kolo Muani. Tudor ha scelto di confermare Weah e Costa sugli esterni come nel secondo tempo del match contro il Bologna. Quindi ancora una volta Douglas Luiz partirà dalla panchina nonostante fosse in predicato di poter giocare dal primo minuto. Alla fine, però, il tecnico croato ha preferito dare continuità a Costa e Weah.