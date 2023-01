Inter, Calhanoglu al veleno: "3-0 e a casa, li abbiamo mangiati. Ci devono rispettare"

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Supercoppa contro il Milan: "Molto importante. Per me ancora di più. Sono molto contento. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi che sono venuti qua. Abbiamo dimostrato oggi, 3-0 non si può dire tanto".

Avevi dei sassolini dalla scarpa da toglierti?

"Sì certo. Io preferisco sempre stare zitto. Però era troppo pesante per me vedere cose che non mi aspettavo ma il karma torna. Avevamo fame oggi. E secondo me ci devono rispettare, 3-0 li abbiamo mandati a casa velocemente. Ora concentriamoci sul campo. Oggi li abbiamo mangiati".

Questa vittoria può darvi la spinta per il campionato?

"Noi ci crediamo fino alla fine. Abbiamo iniziato bebe contro il Napoli, poi siamo calati col Monza e abbiamo vinto col Verona. Oggi abbiamo vinto, dobbiamo continuare così. Continuando a vincere, il resto arriva. Noi ci crediamo".