Inter, Calhanoglu e il ruolo di regista: "Dopo Brozo me lo sono tenuto. E ora sono felice"

Nella sua intervista all'emittente statunitense CBS Sports Golazo il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato anche del nuovo ruolo di regista cucitogli addosso da Simone Inzaghi:

"Chiunque mi conosce sà che sono un numero 10, ero molto famoso in passato per i miei calci di punizione. Ora sono cresciuto in un nuovo ruolo che mi piace molto, dopo che Brozovic è andato via ho tenuto quella posizione e sono felice. A volte sono come un difensore aggiunto e con gli altri compagni ci scambiamo spesso le posizioni in campo e questo rende la vita difficile agli avversari. Prima ero più leggero, ora mi piace essere aggressivo per recuperare palla, riceverla e poi trovare gli spazi".