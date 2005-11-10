Lazio, Noslin: "Con Sarri idea di gioco più complicata. Europa? Presto per parlarne"

Intervistato da SportMediaset al termine della sfida pareggiata contro il Milan, l'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha dichiarato: "Abbiamo iniziato bene nei primi quindici minuti. Penso che la difesa del Milan abbia fatto la differenza, ha resistito e ha dato l'energia per poi arrivare alla rimonta. Noi abbiamo dovuto restare più compatti e pressare più avanti. E' un peccato che non siamo riusciti a tenere il risultato perché il 2-0 è un risultato che va difeso".

Come va con Gattuso?

"Con il nuovo allenatore va molto meglio, è più vicino a noi. Possiamo parlarci, dirci cosa preferiamo e cosa vorremo fare".

C'è un'atmosfera diversa?

"Sì. Con Gattuso e con la squadra. Con Sarri la situazione era un po' più complicata. La sua idea di gioco era più complicata. Ora invece abbiamo più libertà. Certo, i risultati aiutano. Tre vittorie di fila ci hanno aiutato

Europa?

"Penso sia troppo presto per parlare di Europa. Il nostro obiettivo è vincere tutte le gare. Prima giocare bene e poi vincere. Poi nelle ultime cinque partite possiamo parlare di Europa".