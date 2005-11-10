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Inter, Chivu pensa già al Real: "Bernabeu palcoscenico meraviglioso. Troveremo le energie"

Inter, Chivu pensa già al Real: "Bernabeu palcoscenico meraviglioso. Troveremo le energie" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:43Serie A

Dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Napoli a San Siro, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Una vittoria per come abbiamo giocato, per la personalità che abbiamo messo in campo. E' stata fatta bene, sul 2-2 era aperta come non spesso si vede nel calcio italiano. Abbiamo creato occasioni importanti, come loro. Alla fine ha vinto quella che ha avuto più continuità nel fare determinate cose.

Real? Il palcoscenico del Bernabeu è meraviglioso. I giocatori che hanno la possibilità di giocare la Champions sanno l'emozione che ti dà quella competizione. Troveremo le energie, ci godiamo ciò che abbiamo raggiunto oggi".

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