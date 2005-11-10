Napoli, Rafa Marin dopo il ko con l'Inter: "Delusi e incazzati, ma insieme ne usciremo"

Rafa Marin non nasconde la delusione dopo la sconfitta per 3-2 del Napoli contro l'Inter. Il difensore azzurro affida a Instagram il suo messaggio

C'è tanta amarezza in casa Napoli dopo la sconfitta maturata contro l'Inter. Gli azzurri accarezzano la possibilità di portare a casa un risultato importante da San Siro, ma alla fine devono fare i conti con un nuovo passo falso. A esprimere lo stato d'animo dello spogliatoio è Rafa Marin, che attraverso il proprio profilo Instagram sottolinea tutta la delusione per l'occasione sfumata: "Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso… Per questo siamo ancora più delusi e incazzati".

Rafa Marin carica il Napoli: "Adesso bisogna rialzarsi"

Il difensore spagnolo, però, guarda immediatamente avanti e invita tutto l'ambiente a reagire facendo leva sull'unità del gruppo. Il messaggio di Rafa Marin prosegue infatti con parole di fiducia: "Ma adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti. Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo". Una reazione immediata è ciò che serve alla squadra dopo il 3-2 contro l'Inter, con gli azzurri chiamati a trasformare la rabbia e la delusione per il risultato di San Siro in energia per i prossimi impegni.