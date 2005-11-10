Inter, Chivu soddisfatto a metà: "Buona la reazione dopo due cazzotti subiti"

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato al termine della sfida vinta dai suoi contro l'Udinese - per 5-2 - ai microfoni di Inter TV. Ecco di seguito le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro.

Cosa riesce a trovare questa Inter nei secondi tempi?

"Sono preoccupato un po' dell'approccio, nei primi 20 minuti non siamo riusciti a entrare in campo come volevamo, mi prendo la responsabilità magari non sono riuscito a trasmettere le cose giuste in settimana. Siamo tutti consapevoli che la Champions tolga tante energie. Abbiamo fatto rotazioni, poi mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, la reazione a due cazzotti subiti così, andare a ribaltarla così con energia, voglia e poi segnare altri tre gol nel secondo tempo".

In cosa si sente cresciuto?

"Io guardo la squadra, quello che dobbiamo fare, ho visto tante belle cose in questo inizio. Le ho viste anche l'anno scorso quando alla fine abbiamo portato a casa due dei nostri obiettivi. Sono contento di avere la possibilità di dare a tutti il giusto minutaggio per questo inizio di stagione. Dopo la sosta ci sarà bisogno di tutti, mi prendo la responsabilità dei ragazzi, nessuno di sente superiore all'altro, si mettono tutti a disposizione. C'è tanto da lavorare, non siamo perfetti e non credo lo saremo nemmeno in futuro. Abbiamo voglia di lavorare e crescere per essere competitivi fino in fondo".