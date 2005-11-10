Inter, Zielinski: "Non eravamo entrati in campo. Poi reazione da grande squadra"

"Quando non c'è Calha, gioco lì e mi adatto bene”. Piotr Zielinski, in conferenza stampa dopo Inter-Udinese 5-3, commenta così la sua partita da playmaker: “Ogni volta che il mister mi chiama in causa, cerco di fare il massimo - riporta FcInterNews -. Lì mi sento bene, ma la mia posizione naturale resta la mezzala destra. Ma non ci sono problemi: gioco dove dice il mister".

Il centrocampista polacco ha parlato anche dell’avvio da incubo dei suoi: "Penso che i primi 15' non ci siamo presentati in campo, è mancato un po' di tutto. Energia, concentrazione, poi ci sono stati degli errori individuali.

Può capitare, ma abbiamo reagito da grande squadra. Ci teniamo questi tre punti. Abbiamo tantissima qualità, ma in futuro non dobbiamo avere questi blackout”.