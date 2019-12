Inter, Conte: "Grazie a chi ha stretto i denti. Felice per Sensi"

Dopo la vittoria sul Genoa della sua Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di InterTv analizzando i temi del match: "C'era voglia di finire nel migliore dei modi questi cinque mesi e mezzo in cui abbiamo iniziato questo percorso. I ragazzi hanno risposto nella maniera giusta, nonostante una situazione che oggi si era accentuata anche di più a livello di problematiche. Tutti quanti ci siamo responsabilizzati. Mi piace fare anche qualche nome: Gagliardini non era al 100%, ma si è messo a disposizione, ha capito il momento di difficoltà e ha giocato bene; Borja Valero era uscito con un problemino a Firenze; Matias Vecino ha stretto i denti fino all'ultimo. Quando hai questo tipo di giocatori, che preferiscono il noi all'io, devi essere molto contento. Possono cambiare gli interpreti, ma la musica che dobbiamo suonare è quella. I ragazzi lo spartito lo conoscono molto bene. Più passa il tempo e più si limano i dettagli, ma la nostra impronta di gioco è sempre la stessa. Sono contento che, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato in questi ultimi mesi, siamo lì a parlare di 42 punti. Dispiace per l'uscita in Champions, soprattutto per la sfida contro il Barcellona: per quello che ha fatto vedere, la squadra meritava molto di più. E poi penso ai pareggi contro Roma e Fiorentina, gare in cui meritavamo di più. Ci prendiamo tutto, in ogni caso, cercando di crescere sempre di più. Sensi? Sono molto contento per Stefano, che ha delle caratteristiche molto importanti sia dal punto di vista tecnico che umano. Lui ha sofferto tanto, e noi con lui: oggi che rivediamo la luce siamo tutti più contenti".