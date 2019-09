Inter, Conte: "Stiamo lavorando sulla mentalità vincente, a molti manca"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è così espresso a Sky Sport dopo il successo dell'Inter in casa del Cagliari: "Già ieri avevo detto che dovevamo affrontare una partita ostica. A Cagliari anche le altre grandi avranno difficoltà, spesso e volentieri ti fanno giocare una partita sporca e tu devi metterti a fare la lotta con aggressività. Abbiamo alternato buoni momenti ad altri da migliorare. Sono onesto: la strada è molto lunga. Queste sono partite che è importante vincere perché prendi fiducia e morale ma serve senz'altro migliorare. Voglio sottolineare che ho trovato un gruppo disponibile e quando è così c'è voglia di attecchire velocemente. Anche la mentalità va migliorata, ma anche perché in rosa non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto qualcosa in rosa. La mentalità vincente ti viene quando vinci, quando capisci cosa serve per farlo. Il gap è questo, e ci vogliamo lavorare".

Che talento è Sensi? "Vede il calcio. Gli dico una cosa e me la fa subito. Non c'è bisogno di spiegargli le cose più di una volta. Nel primo tempo è stato un po' sottotono ma nel secondo è salito in cattedra, è stato straordinaria. In squadra abbiamo giocatori che hanno caratteristiche simili alle mie, come Vecino, Gagliardini, Barella... Ma anche gli stessi Sensi e Brozovic. Dobbiamo portare tutti nella migliore condizione. Da Matias Vecino mi aspetto tanto, in questo sistema si può esaltare. Gagliardini deve tornare ad essere quello del passato. Barella è completo, ha tutto anche se ha meno idea di gioco e fa un po' più di fatica. Può giocare interno, sia a destra che a sinistra. Non da play come Brozovic o Sensi, è più un assaltatore".

Come lo vive il mercato? "Serenamente, è stato già fatto tutto. A meno che non accada qualcosa che mi sorprenda! Ma i giocatori nostri son questi e sono contento della squadra che ho. Sanno anche loro come migliorare e quando vedi un giocatore come Ranocchia vivo, sono contento perché significa rendere tutti importanti col lavoro".

Se resta Icardi che succede? "Quello che è successo fino ad oggi".