Inter, corsa a due fra Man United e Chelsea per Onana. Ma i Red Devils hanno già un piano B

vedi letture

È corsa a due, almeno in Premier League, per André Onana. A detta del Guardian il Chelsea dovrà vedersela infatti col Manchester United per acquistare il portiere camerunese dall'Inter. Il 27enne piace ad ambedue le società inglesi, pronte a sfidarsi a suon di milioni per convincere i nerazzurri a lasciarlo andare dopo una sola stagione.

L'alternativa valutata dai Red Devils - aggiunge la medesima fonte - porta il nome di Diogo Costa, 23enne estremo difensore del Porto.