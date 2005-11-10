Lontano dalla Juventus, David segna sempre: 25 milioni dall'Atletico in caso di riscatto

È bastato allontanarsi da Torino a Jonathan David per ricordarsi come si fa gol: il canadese continua il suo percorso di rinascita a distanza dalla pioggia di critiche piovutegli addosso nel corso della passata, deludente stagione. L'ex attaccante bianconero ha lasciato l'Italia in estate approdando in prestito all'Atletico Madrid: qualora il club spagnolo decidesse di riscattarlo, farebbe incassare alla Juve 25 milioni di euro.

25 milioni possono diventare pochi?

Da capire se questa cifra, alla luce dell'ottima partenza fatta dall'attaccante, non possa diventare addirittura bassa per il club bianconero. Qualche settimana fa sembrava un giocatore sfiduciato e svalutato, ma in Spagna sembra essersi davvero ritrovato. E chissà che, andando avanti di questo passo, il valore fissato nella trattativa con i Colchoneros non possa far emergere qualche rimpianto. Di certo in pochi potevano pensare che si potesse fare un simile ragionamento vista la delusione della passata annata.

David decisivo anche con il Canada

Dopo i 3 gol in 3 gare in Liga, il classe 2000 è andato segno anche in nazionale: sua la rete decisiva nell'amichevole che il Canada ha vinto contro il Cile nella notte italiana. David è andato a segno al 12' del primo tempo segnando in tap-in dopo una corta respinta del portiere cileno Lawrence Vigouroux, che aveva salvato un tiro di Cyle Larin.