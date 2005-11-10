Inter, in definizione il trasferimento di Topalovic alla Carrarese: la formula

Il talento classe 2006 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter mantiene il controriscatto.

L'Inter si muove anche per il mercato dei giovani e la dirigenza nerazzurra sembra aver trovato una sistemazione per permettere a Luka Topalovic di potersi mettere in mostra in una squadra che possa garantirgli un minutaggio adeguato. Come riporta Sky Sport infatti, è in definizione il trasferimento del classe 2006 alla Carrarese, in Serie B.

La formula per Topalovic alla Carrarese

L'operazione si sta completando in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell'Inter. Il club nerazzurro dunque lascia partire lo sloveno, ma senza perdere il controllo sul suo cartellino in ottica futura.

L'elogio di Mkhitaryan

Il centrocampista ha avuto l'occasione, dopo l'annata passata con l'Under 23 di Vecchi, di mettersi in mostra agli occhi dell'allenatore Cristian Chivu in ritiro estivo con la prima squadra. E proprio pochi giorni fa Henrikh Mkhitaryan ha elogiato anche lui parlando dei giovani che si sono messi in luce nel precampionato: "Lo avete visto a Bologna all'ultima di campionato, quando ha inventato quel passaggio verticale. Gli auguro il meglio, perché ha i mezzi per diventare un ottimo calciatore".