Palermo-Perin, i dettagli dei contratto. L'ex Juventus in campo già domenica
Visite mediche a Verona, poco prima d'imbarcarsi per Palermo nella serata di ieri. Inizia così l'avventura rosanero di Mattia Perin, oramai ex portiere della Juventus, scelto come sostituito dell'infortunato Jesse Joronen nel roster di Filippo Inzaghi.
I dettagli del contratto
Per l'ex bianconero, scrive il Corriere dello Sport è stato messo nero su bianco un accordo triennale senza opzioni legate ai risultati, mentre alla Juventus arriveranno in cassa circa 500mila euro per un calciatore in scadenza nel giugno del prossimo anno.
Subito in campo
Neanche il tempo di ambientarsi che per Perin sarà già il momento di scendere in campo. Il nuovo titolare della porta dei siciliani è in predicato di prendere il suo posto già nella trasferta in programma domenica in casa dell'Arezzo, con Fortin che tornerà ad occupare il ruolo di 12° uomo.