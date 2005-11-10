Milan, Leao tra mercato e problemi fisici: il portoghese ha lavorato a parte anche oggi

Difficile che l'esterno possa recuperare per il match di venerdì contro il Venezia a San Siro. E il Galatasaray ci riproverà.

Il Milan venerdì prossimo tornerà in campo e lo farà a San Siro contro il Venezia. Ruben Amorim non avrà tutta la rosa a disposizione e uno dei giocatori assenti dovrebbe essere proprio Rafael Leao, l'uomo mercato per eccellenza dei rossoneri. Secondo quanto riportato da MilanNews, anche oggi l'esterno portoghese ha lavorato a parte per cercare di recuperare dal problema fisico che ha accusato. Regolarmente in gruppo invece Mario Gila.

Il Galatasaray è pronto a riprovarci

Il Milan non ha chiuso la porta a un'eventuale cessione di Leao, ma continua a chiedere una cifra congrua al suo valore. Lui intanto ha rifiutato l'Aston Villa e ha fatto sapere che sarebbe disposto ad accettare solo il club turco, altrimenti preferirebbe andare a scadenza con il Diavolo tra due anni. Nei prossimi 7 giorni può comunque succedere di tutto e la sua situazione resta da monitorare con attenzione, visto che la società di Istanbul rilancerà.