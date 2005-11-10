Juventus, Yildiz si dovrà operare al piede: tempi di recupero stimati in tre mesi
Brutta tegola per la Juventus. Kenan Yildiz ha dovuto lasciare il campo dopo 24 minuti della seconda frazione di gara per infortunio. In questi giorni il numero 10 ha effettuato gli accertamenti del caso e presto si arriverà ad una soluzione per gestire questa situazione. Un problema al piede che può diventare più lungo del previsto visto che il talento turco si dovrà operare, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per una sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro.
I tempi di recupero, purtroppo per Luciano Spalletti, non dovrebbero essere brevi visto che si tratterebbe di un’assenza dai campi di circa tre mesi. Il giocatore infatti dovrà saltare almeno dieci partite di campionato (contro Parma, Milan, Sassuolo, Atalanta, Cagliari, Lazio, Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina) oltre a quattro turni di Europa League.