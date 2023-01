Inter-Dzeko, c'è voglia reciproca di rinnovo. Ma prima deve essere risolta la questione Skriniar

Non serviva certamente il gol di ieri sera contro il Napoli per convincere l'Inter. La società nerazzurra oramai da settimane e dopo un'ottima prima parte di stagione ha deciso di proporre un rinnovo di contratto ad Edin Dzeko, con l'attuale accordo che scadrà al termine di questa stagione.

Il bosniaco ha già aperto alla possibilità di restare ancora almeno un anno in nerazzurro, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Secondo Sky Sport Ausilio e Marotta prenderanno in esame la questione solo nelle prossime settimane, una volta che sarà risolta la difficile trattativa per il prolungamento di Milan Skriniar.