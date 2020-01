© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester United ha escluso offerte per Christian Eriksen in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports il centrocampista danese è tentato da un'esperienza fuori dall'Inghilterra, per questo prende sempre più piede l'ipotesi Inter. La richiesta del Tottenham per la cessione del giocatore è di 20 milioni di euro. Eriksen, dal canto suo, è libero sin da ora di accordarsi con qualsiasi club per giugno, senza che agli Spurs venga riconosciuto alcun indennizzo.