Inter, Eriksen scalpita ma non sarà titolare neanche in caso di ripresa

Christian Eriksen ha sfruttato questo periodo di sospensione per recuperare fisicamente e raggiungere gli standard richiesti dal tecnico Conte. Ma alla ripresa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sarà comunque titolare perché l'allenatore, prima di cambiare modulo per metterlo a suo agio, si aspetta comunque determinati segnali, in allenamento ed eventualmente a partita in corso. Se la Serie A dovesse ripartire, il danese avrà due mesi di tempo per dimostrare di poter essere centrale anche nel gioco dell'ex ct.