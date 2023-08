Inter, il Benfica è volato a Londra: in programma un colloquio con lo Shakhtar per Trubin

Non c'è solo l'Inter su Anatoliy Trubin. Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di MaisFutebol.iol.pt, Rui Pedro Braz, direttore sportivo del Benfica, ieri è volato a Londra per discutere con i vertici dello Shakhtar Donetsk, impegnato in Inghilterra nell'amichevole che disputerà domani contro il Tottenham allenato da Postecoglou.

Il valore dell'ucraino è di circa 20 milioni di euro, malgrado il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Le richieste sono state giudicate troppo alte dall'Inter, che ha per il momento allentato, ma non mollato, la presa. Anche i lusitani comunque sono consci che la trattativa per acquistare l'estremo difensore, soprattutto a causa del suo prezzo, è complicata. Le due società comunque sono in buoni rapporti e questo potrebbe facilitare le conversazioni.