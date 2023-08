Inter, Inzaghi: "Ho sensazioni buone, ma ci serve un difensore importante"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato così la vittoria per 2-0 sul Monza ai microfoni di Dazn: "Sono soddisfatto, abbiamo preparato bene questa partita. Il Monza non è semplice da affrontare: è una squadra che si muove e propone un ottimo calcio. Dovevamo fare le cose per bene. Ho visto entusiasmo, al 19 agosto stadio esaurito, ho sensazioni buone. Sappiamo che siamo solo alla prima".

Sulla ferocia della difesa: "Questo deve essere un nostro punto di forza. Stasera avevamo fuori Acerbi, Darmian ha avuto una distorsione alla caviglia, eravamo corti contro un avversario di valore e sapevamo di dover fare bene la fase di non possesso. La fase di possesso sappiamo di farla bene ma i ragazzi si sono impegnati molto anche nella fase difensiva. Lì dobbiamo comunque migliorare".

Su Thuram: "Molto soddisfatto, è venuto a legare il gioco, ha attaccato la profondità ed è entrato bene nel gruppo. Lavora pur venendo da un altro campionato e ogni giorno migliora. 60' minuti di ottimo livello. Qui all'Inter c'è concorrenza ma mi ha soddisfatto. Ha avuto un paio di occasioni in cui non è stato molto fortunato ma deve continuare a crederci… e il gol arriverà".

Su Arnautovic: "L'ho visto motivato, carico. Ha fatto due allenamenti, ma abbiamo parlato parecchio. Si è dato da fare e ha avuto un ottimo impatto. Pian piano entrerà nei nostri meccanismi, viene da altri sistemi di gioco ma avrà il suo tempo".

Sulla rosa: "Siamo completi? No, e l'ho detto anche ieri. Ci serve un difensore importante, in quel ruolo siamo scoperti. La società lo sa, sta lavorando, c'è molta fiducia, ci sono obiettivi che dobbiamo centrare perché è in atto un cambiamento importante. Poi abbiamo perso molti giocatori, cinque tra i migliori nel proprio ruolo e abbiamo bisogno di giocatori importanti".